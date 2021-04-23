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Giriş Tarihi: 23.4.2021

Bir bardak çayla mutlu oldu

İHA
Bir bardak çayla mutlu oldu
Bursa'da evsiz bir kadın, semt pazarlarında geceliyor. Çarşamba Pazarı'nda yere serdiği kartonun üzerinde battaniyesiyle sabahlayan 43 yaşındaki H.Ö.'nün yaşadığı sıkıntılara rağmen, "Allah sevdiği kuluna çektirirmiş, kimseden beklentim yok. Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum" demesi izleyenleri duygulandırdı. Soğuk ve yağmurlu gecede gazetecilerden sadece bir bardak sıcak çay isteğinde bulunan evsiz kadının hayata tutunma çabası görenlere duygu dolu anlar yaşattı. Gazetecilerin çay ikram ettiği H.Ö. yardım isteğini de kibarca reddetti.
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Bir bardak çayla mutlu oldu
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