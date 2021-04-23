Bitlis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 101. yıldönümü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, milli eğitim şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz tarafından yapıldı. Korkmaz, Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı daha kapsamlı bir şekilde kutlamak istediklerini belirterek, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan pan deminin buna müsaade etmediğini söyledi. Tarihi süreci anlatan Korkmaz, çocukların bayramını kutladı.

Program öğrenciler tarafından şiir okunmasının ardından hafta çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.