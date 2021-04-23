Bitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette patlayıcı bilgisi üzerine bölgede bölücü terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2021-16" operasyonu başlattı.

Operasyonda; 2 adet sığınak, 3 el yapımı el bombası, 2 el bombası, 90 adet fişek, 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 adet 2 kilogramlık emisyon patlayıcı, 200 metre elektrik kablosu, 8 adet büyük pil, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 15 kilogram amonyum nitrat, 20 metre elektrik kablosu, 1 adet radyo, 2 adet satranç takımı, 1 adet tavla takımı, 1 adet el feneri, 1 adet tüplü ısıtıcı soba, 1 adet dikiş seti, çok sayıda mutfak, sağlık, inşaat ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Mutki ilçesine bağlı Kapaklı Köyü kırsalında ise başlatılan "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Doğan 2021-07" operasyonu sırasında toprağa gömülü vaziyette 4 adet el bombası, 240 adet çapında fişek, 3 adet büyük pil, 1 adet leşker kıyafeti ve 1 adet puşi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.