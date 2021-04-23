Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, EFT havale yapılır mı?

finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların bugün hizmet verip vermeyeceği konusu merak ediliyor. Bu kapsamda "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, 23 Nisan'da EFT havale yapılır mı?" soruları binlerce kişi tarafından gündeme taşınan konular arasında yerini aldı. Resmi tatillerde bilindiği üzere birçok işletmede olduğu gibi bankalar da hizmet vermiyordu. İşte "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, 23 Nisan'da EFT havale yapılır mı?" sorusunun yanıtı ve detaylar…