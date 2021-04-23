Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, EFT havale yapılır mı?

finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların bugün hizmet verip vermeyeceği konusu merak ediliyor. Bu kapsamda "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, 23 Nisan'da EFT havale yapılır mı?" soruları binlerce kişi tarafından gündeme taşınan konular arasında yerini aldı. Resmi tatillerde bilindiği üzere birçok işletmede olduğu gibi bankalar da hizmet vermiyordu. İşte "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, 23 Nisan'da EFT havale yapılır mı?" sorusunun yanıtı ve detaylar…
23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?
Her resmi tatilde olduğu gibi bu sene de bankalar 23 Nisan tarihinde hizmet vermeyecek ve kapalı olacak. 23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı ise EFT işlemi de gerçekleşemeyecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne 23 Nisan Sokağa çıkma kısıtlaması" konulu genelge gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosundaki vaka sayısının 60 bini aşması nedeniyle 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 23,24 ve 25 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" geçerli olacak.
BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK
Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.