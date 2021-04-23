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Haberler Yaşam Haberleri Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, EFT havale yapılır mı?
Giriş Tarihi: 23.4.2021 09:58

Bugün , kapalı mı? ’da bankalar çalışıyor mu, EFT havale yapılır mı?

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, EFT havale yapılır mı?

Üç gün boyunca kesintisiz devam edecek olan geçtiğimiz akşam başlarken öte yandan Finansal ihtiyaçlar doğrultusunda bankalarda işleri olan vatandaşlar “Bugün , kapalı mı, ’da EFT havale yapılır mı?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Çek, senet, hesap açma, kredi gibi işlemleri bugüne bırakanlar bankaların açık olup olmadığını sorguluyor. tarafından yayımlanan genelge tüm bu soruların yanıtı verişmiş ve tüm detaylar duyurulmuştu. Buna göre; Bugün bankalar açık mı olacak, 23 Nisan’da EFT ve havale yapılır mı? İşte yanıtı ve genelgede yer alan detaylar…

finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların bugün hizmet verip vermeyeceği konusu merak ediliyor. Bu kapsamda "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, 23 Nisan'da EFT havale yapılır mı?" soruları binlerce kişi tarafından gündeme taşınan konular arasında yerini aldı. Resmi tatillerde bilindiği üzere birçok işletmede olduğu gibi bankalar da hizmet vermiyordu. İşte "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, 23 Nisan'da EFT havale yapılır mı?" sorusunun yanıtı ve detaylar…

Yarın sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı? 23 Nisan’da Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

Her resmi tatilde olduğu gibi bu sene de bankalar tarihinde hizmet vermeyecek ve kapalı olacak. 23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı ise EFT işlemi de gerçekleşemeyecek.

Yarın sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı? 23 Nisan’da Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne 23 Nisan Sokağa çıkma kısıtlaması" konulu genelge gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosundaki vaka sayısının 60 bini aşması nedeniyle 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 23,24 ve 25 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" geçerli olacak.

Yarın sokağa çıkma yasağında bankalar açık mı? 23 Nisan’da Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?

BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar Cuma günü de bire bir uygulanacak.

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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu, EFT havale yapılır mı?
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