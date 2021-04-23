Marketler açık mı, 23 Nisan bugün saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri ile marketler kaça kadar açık?

Market çalışma saatleri özellikle kısıtlama günlerinde vatandaşların gündemine gelmeye devam ediyor. 23-24-25 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylarla beraber bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede market çalışma saatleri de kamuoyuna duyurulmuştu. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi "Bugün Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile bakkalların kısıtlama sürecinde yalnızca belirlenen saatlerde hizmet vermesine izin veriliyor. Peki, Bugün A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte yanıtı…
BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK
Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.
Gerçekleştirilen son kabine toplantısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri saat 19:0-05:00 olarak değiştirilmişti. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri hafta içi saat 10:00-18:00 hafta sonu 10.00- 17.00 olarak belirlendi. Bakkallar ise sabah saat 07:00'den itibaren hizmet vermeye devam edebilecek
BİM hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.