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Haberler Yaşam Haberleri Marketler açık mı, 23 Nisan bugün saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri ile marketler kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 23.4.2021 09:23 Son Güncelleme: 23.4.2021 09:23

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Marketler açık mı, 23 Nisan bugün saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri ile marketler kaça kadar açık?

Geçtiğimiz akşam başlayan sokağa çıkma yasağı ile beraber bugün sabah saatlerinden itibaren “Bugün Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. ile hafta sonu kısıtlamasının birleştirilmesinin ardından 3 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Belirli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce kişi bu noktada ile ilgili detayları merak ediyor. tarafından yayımlanan genelgede bakkal ve market çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylar duyurulmuş “Bakkallar ve marketler saat kaça kadar açık?” gibi tüm sorular yanıtlanmıştı. İşte , , , market çalışma saatleri…

Market çalışma saatleri özellikle kısıtlama günlerinde vatandaşların gündemine gelmeye devam ediyor. 23-24-25 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylarla beraber bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede market çalışma saatleri de kamuoyuna duyurulmuştu. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi "Bugün Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile bakkalların kısıtlama sürecinde yalnızca belirlenen saatlerde hizmet vermesine izin veriliyor. Peki, Bugün A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte yanıtı…

Marketler ve bakkallar bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Marketler ve bakkallar bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri saat 19:0-05:00 olarak değiştirilmişti. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri hafta içi saat 10:00-18:00 hafta sonu 10.00- 17.00 olarak belirlendi. Bakkallar ise sabah saat 07:00'den itibaren hizmet vermeye devam edebilecek

Marketler ve bakkallar bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Marketler ve bakkallar bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede ile ilgili bilgiler de yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

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Marketler açık mı, 23 Nisan bugün saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri ile marketler kaça kadar açık?
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