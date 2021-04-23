Bugün marketler saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Bakkal ve market çalışma saatleri ile 23 Nisan Bugün marketler saat kaçta kapanacak?

Market çalışma saatleri bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. 23-24-25 Nisan 2021 tarihlerinde kesintisiz olarak uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saatlerinde bu tür işletmelerin yalnızca belirlenen zaman dilimlerinde hizmet vermelerine izin veriliyordu. Hal böyleyken sabah saatlerinden bu yana "Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?" soruları gündeme taşındı. Yayımlanan genelgede Marketler bugün saat kaçta kapanıyor? Gibi tüm soruların da yanıtı verilmişti.
BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK
Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.
Gerçekleştirilen son kabine toplantısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri saat 19:0-05:00 olarak değiştirilmişti. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri hafta içi saat 10:00-18:00 hafta sonu 10.00- 17.00 olarak belirlendi. Bakkallar ise sabah saat 07:00'den itibaren hizmet vermeye devam edebilecek
BİM hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.