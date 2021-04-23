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Giriş Tarihi: 23.4.2021 15:22

Bugün marketler saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Bakkal ve ile 23 Nisan Bugün marketler saat kaçta kapanacak?

Bugün marketler saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Bakkal ve market çalışma saatleri ile 23 Nisan Bugün marketler saat kaçta kapanacak?

Üç boyunca sürecek olan sokağa çıkma yasağında akşam saatlerinin yaklaşmasıyla gözler ile ilgili genelgede yayımlanan karara çevrildi. Kısıtlama sürecinde kasap, bakkal, manav, market gibi birçok işyerinin belirlenen zaman dilimlerinde hizmet vermesine izin verilirken “Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?” soruları yanıt aramaya başladı. 23 Nisan bugün ile ilgili olarak yayımlanan ’nde , BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerle beraber bakkal türündeki işletmelerin hizmet verebileceği saatler duyurulmuştu. Buna göre; Marketler bugün saat kaçta kapanacak? İşte yanıtı ve market çalışma saatleri!

Market çalışma saatleri bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. 23-24-25 Nisan 2021 tarihlerinde kesintisiz olarak uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saatlerinde bu tür işletmelerin yalnızca belirlenen zaman dilimlerinde hizmet vermelerine izin veriliyordu. Hal böyleyken sabah saatlerinden bu yana "Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?" soruları gündeme taşındı. Yayımlanan genelgede Marketler bugün saat kaçta kapanıyor? Gibi tüm soruların da yanıtı verilmişti.

Marketler ve bakkallar bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Marketler ve bakkallar bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri saat 19:0-05:00 olarak değiştirilmişti. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri hafta içi saat 10:00-18:00 hafta sonu 10.00- 17.00 olarak belirlendi. Bakkallar ise sabah saat 07:00'den itibaren hizmet vermeye devam edebilecek

Marketler ve bakkallar bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Marketler ve bakkallar bugün saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede ile ilgili bilgiler de yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

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Bugün marketler saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Bakkal ve market çalışma saatleri ile 23 Nisan Bugün marketler saat kaçta kapanacak?
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