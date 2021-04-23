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Giriş Tarihi: 23.4.2021 16:54

Cizre polisinden ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımı

ABİDİN YEL
Cizre polisinden ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımı

’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ihtiyaç sahibi 150 aileye Ramazan kolisi dağıttı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli Polis memurları Cudi Mahallesi, Ali Bey Mahallesi ve Konak Mahallesinde ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 150 aileye Ramazan kolisi dağıttı.

İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde tek tek ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler ailelere hem yardım kolilerini teslim etti hem de ailelerin sorunlarını dinleyerek ilgili kurumlara yönlendirdi.

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Cizre polisinden ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımı
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