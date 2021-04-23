Çocuklar, 23 Nisan’ı buruk kutluyor

Trabzon Pelitli mahallesinde yaşayan ve Dumlupınar İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Damla Yiğiter, babası ile mahalledeki çocuk parkına gelen Damla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını parkta oynayarak coşkuyla kutladı. Parkta salıncaklarda sallanarak ve kaydırakta kayarak eğlenen Damla, 23 Nisan için bir de şiir okudu. Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Çocuk Bayramını okulda gönüllerince kutlayamadıklarını söyleyen küçük Damla, "İnşallah bu virüsten kurtulup, seneye okulumuzda 23 Nisan'ı arkadaşlarımızla oyunlar oynayarak kutlarız. Bayramlarımızı çok özledik" dedi.

Damla'nın şiiri;

"23 Nisan, biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkartmış.

23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş.

Çocuklara hediye, gülelim eğlenelim.

Kutlayalım bu bayramı.

Verelim hep el ele. Yükseltelim bu vatanı."