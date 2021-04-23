Bugün camide Cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan 2021 camide Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı?

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren corona virüsü nedeniyle, bu sene Cuma gününde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacak. Bundan dolayı camilere giderek Cuma namazı kılmayı düşünenler merakla bugün camide Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.
23 Nisan 2021 günü camilerde Cuma namazı kılınıp kılınmayacağına ilişkin bilgiler şu şekilde;
23 Nisan günü Cuma Namazı'nın camilerde kılınıp kılınmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 23 Nisan günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına ilişkin genelgede Cuma namazının camilerde kılınmasına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.
Öte yandan Ramazan Ayı başlarında açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazlarının evlerde kılınacağı açıklamasını yapmıştı. Ancak bugün kılınacak olan Cuma namazının camilerde mi yoksa evlerde mi kılınacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.