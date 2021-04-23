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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Nisan AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 24.4.2021 01:53 Son Güncelleme: 24.4.2021 01:53

Deprem mi oldu, , kaç şiddetinde?

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Nisan AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

sınırları içerisinde bulunan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. ve Akdeniz’de peş peşe meydana gelen son dakika depremlerinin ardından sarsıntıları hissedenler tarafından verilerine erişmek istenerek deprem mi oldu, , kaç şiddetinde? şeklindeki sorularla yapılan araştırmalarla bilgi edinilmeye çalışılıyor. 24 Nisan Türkiye’de meydana gelen en son depremlere ilişkin tüm bilgiler.

Aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi Muğla - Datça açıklarındaki peş peşe depremler sonrasında sarsıntıların yoğun olarak hissedildiği bölgelerde ikamet edenler tarafından deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları üzerinden 24 Nisan AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişilmeye çalışılıyor.

24 NİSAN AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle 24 Nisan 2021 Cumartesi günü yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Nisan AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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