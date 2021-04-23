Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Nisan AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi Muğla - Datça açıklarındaki peş peşe depremler sonrasında sarsıntıların yoğun olarak hissedildiği bölgelerde ikamet edenler tarafından deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları üzerinden 24 Nisan AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişilmeye çalışılıyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle 24 Nisan 2021 Cumartesi günü yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin detaylar şöyle;