Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Nisan AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi Muğla - Datça açıklarındaki peş peşe depremler sonrasında sarsıntıların yoğun olarak hissedildiği bölgelerde ikamet edenler tarafından deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları üzerinden 24 Nisan AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişilmeye çalışılıyor.

24 NİSAN AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle 24 Nisan 2021 Cumartesi günü yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin detaylar şöyle;