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Giriş Tarihi: 23.4.2021 12:10

Dev kaktüs caddenin simgesi oldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Dev kaktüs caddenin simgesi oldu

’da ’ndeki dev kaktüs görenlerin ilgi odağı odu. Boyu yaklaşık 12 metreye ulaşan kaktüsü görenler şaşkınlık yaşıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaaltı Caddesi'ndeki Tanırlar Apartmanı önündeki kaktüs ağacı binanın ikinci katına ulaştı. Bina yöneticileri kaktüsü 5 yıldızlı büyük otellerin yöneticilerinin çok büyük miktarlarda paralar teklif ettiğini ancak yine de kaktüsü satmayı düşünmediğini söyledi.

TURİSTTİN İLGİ ODAĞI

Turistlerin resmini çekmeden geçemediği kaktüsü gözü gibi baktıklarını belirten apartman sakinleri, "Apartmanın önünden geçenlerin ilk dikkati devasa büyüklükte ki kaktüs oluyor. Yazın yabancı ülke turistleri kaktüsün önünde bol bol fotoğraf çekiniyor. Ülkelerinde bu kaktüsten sık sık söz ediyorlar. 5 yıldızlı oteller hatırı sayılır paralar teklif etti ancak ben yine de yerinden oynatılmasına gönlüm razı olmadı." diye konuştu.

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Dev kaktüs caddenin simgesi oldu
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