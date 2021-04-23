Diyarbakır’da 23 Nisan kutlamaları yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel, "Bugün milletimiz için tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. Yıldönümü. Aynı zamanda bugün dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Bugün yaşadığımız vatanı kuranların bizlere bıraktığı en büyük miras milli egemenliktir. Bizler çocuklarımızı müreffeh bir geleceğe taşımak istiyorsak bu mirasa sahip çıkıp çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Bizler çocuklarımızı evlatlarımızı millî ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlerin bilincinde, vatan ve millet sevgisiyle yetiştirmeliyiz. Çünkü onlar bu günün küçükleri yarınımızın büyükleridir. Bizler öğretmenler olarak çocuklarımızı, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyor ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için eğitimin bütün olanaklarını kullanıyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma yararlı özgür bireyler olarak yetişmeleridir. Bu yıl yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişi ile burada toplanmış olsak bile hepimiz yüreklerimizde bayramı büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. Salgından çocuklarımız da oldukça fazla etkilendiler. Okullarından ve arkadaşlarından ayrı kaldılar. Bugün bu özel bayramlarını kutladığımız çocuklarımızdan biraz daha sabretmelerini, açıklanan tedbirlere uymayı sürdürmelerini istiyoruz. Tedbirlere ne kadar uyarsak çocuk seslerinin yankılandığı okullarımıza o kadar erken kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

Törende öğrenciler hazırladıkları şiirleri okudular.