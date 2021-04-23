Diyarbakır’da 50 yıldır kapalı olan Fetih Kapısı açıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu,İçkale'de bulunan AmidaHöyük arkeoloji çalışmalarıyla ortaya çıkan eski Roma Yolu'nda da incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Karaloğlu, Suriçi'nde yeni bir kültür rotası oluşturacak Fetih Kapısı'nın da açılışını yaptı.

Karaloğlu, Surların Dirilişi Devam Ediyor' mottosuyla Diyarbakır Surlarında son 7-8 aydır çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışmalara Sur'larda gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla başladıklarını ifade eden Karaloğlu, 1. etapta Yedikardeş burcundan başlayarak Benusen, Selçuklu, Nur ve Urfa kapı burçlarını içine alan bölgede restorasyon işlemleri yaptıklarını belirtti.

2'inci restorasyon çalışmasını İçkale Sur'ları ve burçlarda gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaloğlu, "Şu anda İçkale Sur ve burçlarında da çalışmalarımız devam ediyor. Dağkapı Meydanı'ndaki 5, 7, 8 ve 12 numaralı burçları içine alacak ihalemizi de EKAP'a girdik. İhale günümüz belli. 3'üncü ihalemizi de yakında yapıp Dağkapı bölgesindeki burçlarda da restorasyon çalışmalarına başlamış olacağız. 5bin 200 metre Sur'umuz, 101 tane de burcumuz var. Surlarda daha yapacak çok işimiz var" diye konuştu.

"SURİÇİ'NDE YENİ BİR KÜLTÜR ROTASI ORTAYA ÇIKIYOR"

1970'li yıllardan bugüne kapalı durumda olan Fetih Kapısı'nı geçen hafta açma kararı aldıklarını aktaran Karaloğlu, Suriçi ve İçkale'nin önemli bir kültür rotası haline geldiğini belirtti. Ziyarete gelecek kişilerin araçlarını Büyükşehir Belediyesi'nin otoparkına bırakabileceklerini vurgulayan Karaloğlu, vatandaşların Fetih Kapısından İçkale'ye girerek önce Roma Yolu'ndan Saraykapıyı oradan Hz. Süleyman Camisi'ni ve orada metfun 27 sahabeyi ziyaret edebileceklerini söyledi.

"BURÇLARI BELLİ FONKSİYONLARLA KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Vatandaşların yakın bir zamanda yeni açılan Küpeli Kapı'dan İçkale'den Suriçi'ne Kurşunlu Cami Meydanına geçebileceğine dikkat çeken Karaloğlu, "Artık burçları da kullanmaya başlayacağız.Belli fonksiyonlarla kamu hizmetlerinin bir kısmını burçlara aktararak insan nefesinin bu burçlara değmesini de sağlayacağız. Maalesef kullanmadığımızda başka maksatlarla kullanılmaya başlıyor. Bir müddet sonra da oralar girilemez hale geliyor. Onun için işte Sur Belediyemizin talepleri var, Büyükşehir Belediyemizin talepleri var, diğer kamu ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri var. Onları da değerlendirip uygun olanlara İnşallah bakanlığımızın tahsis etmesi ile burçları da kullanmaya başlayacağız."

Çalışmalar tamamlandığında Diyarbakır'ın gerçek manada bir cazibe merkezine dönüşeceğinin altını çizen Karaloğlu, kentin inanç ve kültür turizminde Türkiye'nin önemli bir havzasına evirileceğini belirtti. Kentte 5 yıldır huzur ve güven ortamının sağlandığını ifade eden Karaloğlu, konuşmansını Türkiye ve dünyadan insanları büyük kültürel mirası görmeye davet ederek tamamladı.

Açılışa Karaloğlu'nun yanı sıra Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V. Ayhan Kardan, Rolöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Koç, Kültür Ve Turizm İlk Müdürü Cemil Alp, ile kamu kurumlarının ilgili temsilcileri katıldı.