Elazığ'da 200 öğrenci kapasiteli anaokulu hizmete açıldı

Kentte deprem nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlar için yaklaşık 20 bin konut yapılırken, depremde hasar gören eğitim kurumlarının yerine de yenileri inşa ediliyor.

Bu kapsamda İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Elazığ merkez Bizmişen Mahallesinde 700 metrekare alanda, 200 öğrencinin eğitim göreceği 5 derslikli anaokulu inşa edildi. Okulun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saattin Alp Ergin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Derneğin Kurucu Başkanı Sinem Güldal ve çok sayıda davetli katıldı.

VALİ YIRIK: "YARALARI SARMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açılış töreninde konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan bu güne 101 yıl geçmiş, yani bir asırı devirmiş ve bir asırdır bu günü çocuklarımızın bayramı olarak ve milli egemenlik günü olarak kutlamaktayız. 24 Ocak 2020 yılında yaşanan depremde 41 canını kaybetmiş binlerce insanda yaralı olarak kurtarılmış ve binlerce binası yıkılmış Elazığ'da yaraları hala sarmaya devam ediyoruz.

İşte bu iyiliğe uçanlar derneğinin yapmış olduğu faaliyet, bunlardan bir tanesidir. Adı iyiliğe uçanlar güzel bir isim, yaptıkları işlerde çok güzel iyiliğe uçanlar, inşallah bu ana okulundaki çocuklarımız burada aldığı eğitimler iyiliğe uçacaklar. İyiliğe iyilikle uçacaklar. İyilik yapmayı emreden bir dinin mensuplarıyız. Son gelişmeler gösteriyor ki ana okulunda eğitim alan çocuklarımız, ileriki yıllarda daha başarılı oluyor. Belki bulunduğumuz yerlerde zamanında anaokulu yoktu. Ana sınıfları yoktu. Ama artık geldiğimiz noktada çok şükür son 20 yıldır ülkemizin her köşesinde var. Bakın burası TOKİ tarafından yapılan yeni konutların olduğu bir yer burada bile hemen bir ana okulu yapıldı. Kadınların elinin değdiği her şey güzel oluyor. Yani kadın eli değdiği belli, Allah razı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından anaokulu hizmete açıldı.