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Giriş Tarihi: 23.4.2021 12:36

En buruk 23 Nisan

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
En buruk 23 Nisan

’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk kez pandemi önlemleri nedeniyle sınırlı bir katılımla kutlandı.

Gaziantep'te Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle sınırlı bir katılımla tören düzenlendi. Pandemi önlemleri nedeniyle üst düzey protokol mensupları ile vatandaşların katılamadığı törene İl Milli Eğitim Müdürü ve öğrenciler katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

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En buruk 23 Nisan
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