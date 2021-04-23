Evinin inşaatında buldu, bir paket sigaraya sattı... Dünyada eşi benzeri yok!

Muhtemelen Doğantepe o günkü dönemde Hitit yerleşmesiydi ve tapınağı vardı. Onun için bahar bayramlarında gezdirdikleri heykellerden bir tanesi. Şu anda dünyada bu heykelimizin bir eşi ve benzeri yok, ünik bir eser. Bizim için çok önemli ve müzemizin en ilgi çeken eserlerinden bir tanesi" diye konuştu.