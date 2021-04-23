Filenin Ejderleri Efeler Ligine adını altın harflerle yazdırdı

TVF Spor Salonu'nda oynanan Erkekler Voleybol 1. Ligi Final Grubu maçında Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı Akkuş Belediye Spor'u setlerde 3-2 yenerek TVF Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

Büyük bir başarıya imza atarak Efeler Ligine yükselen Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı Sporcu, teknik Heyet ve yöneticilerine madalyalarını, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu verirken Cizre Belediye spor'a kupasını TVF Başkanı Akif Üstündağ takdim etti. Törenin ardından Bakan Kasapoğlu ve TVF Başkanı Üstündağ, Cizre Belediye spor oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara'da oynanan şampiyonluk maçını Ak Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Ak Parti Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp, Belediye Voleybol Kulüp Başkanı Av. Ümit Satıcı, takım yöneticileri ile Cizreli voleybol severler birlikte izleyerek destek verdiler.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADILAR

Cizre Belediye Spor Kulübü; teşekkür mesajı yayınladı. Kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cizre Belediye Spor Kulübü olarak başta Cizre halkımız olmak üzere Şırnak'a, Silopi'ye, İdil'e, Uludere'ye, Beytüşşebap'a, Güçlükonak'a ve tüm bölge halkımıza maddi, manevi destekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Cizre Belediye spor Kulübümüzün üzerinde herkesin hakkı vardır. Bizleri bu başarıya iten birlik ve beraberliğimizdir ve bu birliğimizin, beraberliğimizin daim kılmasını yüce Allah'tan niyaz ederiz. Bu başarının sahibi yalnızca kulüp yönetimimiz, teknik heyetimiz veya sporcularımız olmadığını herkesin katkısı olduğunu yinelemek boynumuzun borcudur. Binbir emek ve mücadeleyle geçen bir sezonun sonunu en başta da söz verdiğimiz gibi mutlu son ile bitirmek bütün yorgunluğumuzu almış ve bizi daha da hırslandırmıştır. Artık ülkemizin en üst ligindeyiz ve bunun bölgemiz, bölge halkımız için bir ilk olduğunu, bu ilki yaşamanın ve yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Efeler Ligi'ne yükselme hakkı kazanan ve şampiyon olan Yeni Kızıltepe spor'u da kutlar Efeler Ligi'nde başarılar dileriz."