Gelinini, yakaladığı kişiyle birlikte öldürdü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Nurettin G., gelinini, yatakta birlikte olduğu sırada yakaladığı kişiyle birlikte silahla vurarak öldürdü. Çiğiltepe köyünde önceki gece yaşanan olayda, Nurettin G.'nin gece saatlerinde gelen sesler üzerine bakmak için oğlunun evine gittiği, yatak odasında 34 yaşındaki gelini Filiz G.'yi 51 yaşındaki Kamil Çetin ile ilişki yaşarken yakaladığı öğrenildi. İddiaya göre belindeki silahı çıkaran Nurettin G., ikilinin üzerine ateş açtı. Nurettin G., olay sonrası kendisini ihbar ederken, olay yerinde yapılan incelemede Filiz G. ile Kamil Çetin'in öldüğü tespit edildi. Cenazeler Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden iki çocuk annesi Filiz G.'nin eşinin inşaat işi yaptığı ve birkaç aydır çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi. Olayın ardından Nurettin G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nurettin G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.