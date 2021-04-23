Hasankeyf’in siluetini oluşturan saray yükseltildi

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın faaliyet geçmesiyle bir dönemin sonlandığı Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te yaşam yeni yüzüyle kaldığı yerden devam ediyor. Hasankeyf'in siluetini oluşturan 900 yıllık Küçük Saray, baraj sularından etkilenmemesi için beton bariyerlerle koruma altına alınmıştı. Baraj suyunun yükselmesiyle Hasankeyf'in siluetini oluşturan tarihi yapı ise eski görüntüsünü kaybetmişti. Ayrıca kalenin bazı bölümlerinde yaşanılan su sızmaları tarihi yapıya zarar veriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Küçük Saray'ın Saray'da baraj suyunun sızması üzerine 80 milyon TL'ye mal olacak yükseltilme çalışmalarına başlandı.

TOPLAM AĞIRLIĞI 2 BİN 374 TON

Küçük Saray'ın baraj sularından olumsuz etkilenmemesi için hazırlanan projenin Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayı ile yerinden 6 metre kaldırılmasına karar verirlerken kaldırma işleminin ise 4 kademede yapılacağı belirtildi. Toplam ağırlığı 2 bin 374 ton olan Küçük Saray, 90 santimetre kalınlığında kaldırma temelinin altına yerleştirilen 76 adet hidrolik kriko ile yapı 1metre 60 santimetre yükselttirildi. İlk kaldırma işleminin ardından tarihi yapı bir sonraki yükseltilme çalışmasına önümüzdeki günlerde devam edilecek.