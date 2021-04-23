Hastanede 23 Nisan kutlaması

Hastane bayram nedeniyle personel tarafından baştan aşağı bayrak ve balonlarla süslendi. Prof. Dr. Tuncel, Balcalı Hastanesi Genel Çocuk Servisine 23 Nisan dolayısıyla yaptığı ziyarette, pandemi koşulları çerçevesinde çocuklarla tek tek ilgilendi. Çocuklar ve aileleri ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Tuncel, Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz ve başhekim yardımcılarından çocukların genel sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette Prof. Dr. Tuncel, çocukları sevindirmeyi de ihmal etmedi. Tek tek çocuklara hediye veren Prof. Dr. Tuncel, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha sağlıklı ve başarılı birey olması için tüm sağlık çalışanı personelimizle 7-24 hizmet veriyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan'ı hastanemizde geçirmek zorunda olan çocuklarımızın bu bayramı buruk kutlamaması için elimizden gelen hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz" dedi.