23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Kaymakam Fatih Ürkmezer, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Alanyalılar, millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 101'inci yıl dönümünü ve '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir heyecan, onur ve gururla kutluyoruz. 101 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılması ile milletimizin egemenliği resmi olarak hayata geçirildi. Milletimizin tarihinde büyük bir öneme sahip olan bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, milletimizin egemenliğine daima sahip çıkacak ve geliştirecek olan çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildi. Her yıl 23 Nisan gününün Çocuk Bayramı olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, cumhuriyetimizin umudu ve geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize olan güveni göstermektedir. Cumhuriyetimizin çocuklarımızın omuzları üzerinde yükseleceğine, onların inançlı yürekleri, aydınlık ülküleri, berrak düşünceleriyle hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tam. Değerli çocuklar, cumhuriyetimizin sahip olduğu en değerli varlıklarımız sizlersiniz. Sizler geleceğimizin güvencesi ve umudumuzsunuz. Dileğimiz sizlerin gelecekte demokrasiyi özümsemiş, milli egemenliğe ve hukuka saygılı, yenilikçi, hür düşünceye sahip, dürüst, gayretli ve başarılı bireyler olarak büyümenizdir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."