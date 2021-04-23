İstanbul'da korkunç olay! Müteahhit iki kardeş silahla vuruldu

"MAL SAHİBİ İLE KAVGALILAR"

Olaya karışan kişilerin önceden kavgalı olduklarını söyleyen Fazlı Ersin ise "Ağabey-kardeş geldiler. Müteahhitler. Mal sahibi ile kavgalılar. Bir tartışma oldu. Mal sahibi sıkmaya başlayınca kardeşini vurdu. Ağabeyi de içeri sıktı ama silahı tutukluluk yaptı. Biri başından biri de kolundan yaralandı. İkisinin de durumunun iyi olduğu bilgisi geldi" dedi.