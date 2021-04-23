İzmir polisi 23 Nisan’da çocukları unutmadı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokak sokak gezdikleri ekip araçlarından miniklere bayram coşkusunu yaşattı.

Caddeleri dolaşan ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında, aileleriyle evde kalan çocukların bayramını kutladı. Polis araçlarını gören çocuklar balkon ve pencerelere çıkarak ekipleri selamladı. İzmir polisi kentin bir çok noktasında kortej oluşturdu. Kortejdeki polisler sirenlerle sokak ve caddelerden geçiş yaptı.

Minikler polis ablaları ve abileriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. İzmir polisi çocuklara Türk Bayrağı ve Polis Teşkilatı logosunun bulunduğu flama hediye etti.