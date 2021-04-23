Jandarma'dan 23 Nisan'a özel kısa film

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan filmde, bir çocuğun kaybettiği kuzusunu bulan jandarma ekiplerinin kuzuyu çocuğa teslim ettiği anlar canlandırıldı.

Jandarmadan 23 Nisan'a özel kısa film | Video

Paylaşımda, "Cumhuriyetin kuzuları, Cumhuriyetin Jandarmasına emanet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." denildi.