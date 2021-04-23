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Giriş Tarihi: 23.4.2021 12:19 Son Güncelleme: 23.4.2021 12:22

Jandarma'dan 23 Nisan'a özel kısa film

AA
Jandarma'dan 23 Nisan'a özel kısa film

, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin kısa film hazırladı. Jandarma'dan yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetin kuzuları, Cumhuriyetin Jandarmasına emanet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." denildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan filmde, bir çocuğun kaybettiği kuzusunu bulan jandarma ekiplerinin kuzuyu çocuğa teslim ettiği anlar canlandırıldı.

Jandarmadan 23 Nisan'a özel kısa film | Video

Paylaşımda, "Cumhuriyetin kuzuları, Cumhuriyetin Jandarmasına emanet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." denildi.

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Jandarma'dan 23 Nisan'a özel kısa film
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