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Giriş Tarihi: 23.4.2021 16:53

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından bandrolsüz tütün ve makaron satışı yapan 2 kişi yakaladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe Beldesinde N.A (57) ve N.Ö (36) isimli şüphelilere ait işyerlerinde yapılan aramada 25.1 kg bandrolsüz tütün, 8 bin180 adet içi tütün dolu makaron, 12 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 1 adet mekanik sigara sarma makinesi, 1 adet sigara sarma aparatı ve 2 bin 744 adet makaron satış kutusu ele geçirildi.

Her iki şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
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