Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe Beldesinde N.A (57) ve N.Ö (36) isimli şüphelilere ait işyerlerinde yapılan aramada 25.1 kg bandrolsüz tütün, 8 bin180 adet içi tütün dolu makaron, 12 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 1 adet mekanik sigara sarma makinesi, 1 adet sigara sarma aparatı ve 2 bin 744 adet makaron satış kutusu ele geçirildi.

Her iki şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.