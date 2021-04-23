Karabük'te şehit çocukları İl Emniyet Müdürü oldu

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un makam koltuğuna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit çocukları oturdu.

Tuğ, "Şanlı bayrağımız ve güzel vatanımızın birlik ve beraberliğinin daim olması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin çocukları ve aileleri bizlere emanettir. Aziz şehitlerimiz rahat uyusunlar, onlar şanlı Türk bayrağını gök kubbede ebediyen dalgalanması, ezanların susmaması, hain terör örgütleri ile ülkemizi bölmeye çalışanların emellerine ulaşmaması için hiç çekinmeden şehit oldular, ruhları şad olsun. Onlara ne yapsak azdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu özel günde Karabük Emniyet teşkilatı olarak şehitlerimizin çocuklarını sevindirip, makam koltuğunu devir ettik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelecekte arzu ettikleri hedeflere ulaşmaları tek temennimiz. Türkiye olarak inanıyoruz ki; hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacağına inancımızla, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutluyorum." dedi.

Pandemi kuralları çerçevesinde şehit çocuklarını makamında misafir eden Tuğ, makam koltuğunu şehit çocuklarına devretti. Çocuklar birim amirlerinden günlük brifingleri aldı.