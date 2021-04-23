Kayınbiraderini öldürdü

Sakarya Serdivan'daki Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak'ta 27 yaşındaki Semih Özmen ile ablasının eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada silahını çıkartan A.A., kayınbiraderi Semih Özmen'e ateş açtı. Kasığından vurulan Özmen kaldırıldığı hastanede can verdi. Polis ekipleri A.A.'yı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemeler esnasında yerde bulunan mermi kovanlarının yanı sıra kabzası olmayan pala benzeri kesici alette dikkatlerden kaçmadı.