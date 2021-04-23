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Giriş Tarihi: 23.4.2021

Kayınbiraderini öldürdü

İHA
Kayınbiraderini öldürdü
Sakarya Serdivan'daki Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak'ta 27 yaşındaki Semih Özmen ile ablasının eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada silahını çıkartan A.A., kayınbiraderi Semih Özmen'e ateş açtı. Kasığından vurulan Özmen kaldırıldığı hastanede can verdi. Polis ekipleri A.A.'yı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemeler esnasında yerde bulunan mermi kovanlarının yanı sıra kabzası olmayan pala benzeri kesici alette dikkatlerden kaçmadı.
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Kayınbiraderini öldürdü
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