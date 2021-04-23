Kayseri'de 23 Nisan kutlamaları başladı

Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Milli Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu öğrencilerle birlikte Atatürk anıtına çelenk sundu.

BAYRAMI BURUK KUTLUYORUZ

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 23 Nisan'a öğrencilerle birlikte canlı canlı neşeli kutlayamamanın burukluğunu yaşadıklarını söyledi. Salgının bitmesini ve eğitime yüz yüze canlı canlı devam etmek istediklerini belirten Çandıroğlu; "Bu kutlamaları öğrencilerimiz ile canlı canlı, neşe ile kutlamaya alıştık ama maalesef bu salgın bizi çocuklarımızla uzaktan etkinlik yapmaya mecbur kıldı. 23 Nisan tüm dünyaya meydan okuduğumuz, tutsaklık zincirlerimizi kırdığımız gündür. 23 Nisan Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmanlarımıza ' biz buradayız' diye haykırdığı gündür. 23 Nisan bağımsızlığımıza bayrak açışımızın ilk harcının konduğu gündür. 23 Nisan Yeni Türk devletinin kurulduğunun dünyaya ilan edildiği gündür. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dualarla açıldığı gündür" diye konuştu.