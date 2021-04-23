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Giriş Tarihi: 23.4.2021 12:09

Kısıtlamadan muaf olan turistler denize koştu

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kısıtlamadan muaf olan turistler denize koştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak adına genelinde başlatılan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 'da sokaklar, caddeler, parklar ve ana arterler sessizliğe büründü.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya genelinde sessizlik hakim olurken plajlar, muafiyeti değerlendiren turistlerle doldu.

Konyaaltı Plajı'nda turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 23 deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu kentte kısıtlamadan muaf turistler çocukları ile birlikte Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise deniz kenarında çocukları ile birlikte kumsalda oynadı. Normal zamanlarda yoğun trafiğin yaşandığı sahil bandında belediye temizlik yaptı.

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Kısıtlamadan muaf olan turistler denize koştu
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