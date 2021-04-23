Kısıtlamadan muaf olan turistler denize koştu

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya genelinde sessizlik hakim olurken plajlar, muafiyeti değerlendiren turistlerle doldu.

Konyaaltı Plajı'nda turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 23 deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu kentte kısıtlamadan muaf turistler çocukları ile birlikte Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise deniz kenarında çocukları ile birlikte kumsalda oynadı. Normal zamanlarda yoğun trafiğin yaşandığı sahil bandında belediye temizlik yaptı.