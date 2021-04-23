Kızını boğup intihar etti

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı öldürüp intihar etti. İş dünyasını sarsan olay Bahçeşehir'de meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu Cüneyt Yılmaz, kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürüp 6 sayfalık bir not yazdıktan sonra silahla intihar etti. Yılmaz'ın öğretmen eşi Serap Yılmaz, eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoka uğradı. Evde geniş çaplı inceleme başlatan polis, Yılmaz'ın intihar etmeden önce 6 sayfalık bir not bıraktığını belirledi. Notta Yılmaz'ın "Bu olayın tek sorumlusu eşimdir" dediği ileri sürüldü.