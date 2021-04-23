KO-MEK Vefası, çocukları sevindirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Vefası kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklar unutulmadı. KO-MEK kurslarında kursiyerler tarafından örülen amigurumi oyuncaklar ve çocuklar için yapılan sırt çantaları çocuklara hediye edilerek bayram sevinçlerine ortak olundu. Hediyelerini alan minik kalpler, kendilerini unutmayan KO-MEK Ailesine teşekkür etti.

İLMEKLER ÇOCUKLAR İÇİN ATILDI

KO-MEK Darıca ve Yenikent Kurs merkezlerinde eğitim gören örgü ve giyim kursiyerleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu kez çocuklar için ürettiler. Emek ve sevgiyle yapılan oyuncaklar ve çantalar çocuklar için birer oyuncak ve sırt çantasına dönüşürken kursiyerlerde KO-MEK Vefası ile bu tür anlamlı etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadı.

HEDİYELER MİNİK KALPLERE ULAŞTI

Kursiyerlerin yaklaşık 2 ay boyunca sevgi ve şefkatle hazırladıkları hediyeleri 23 Nisan da Kassel Şehri Yahya Kaptan Çocuk Evleri ve Çayırova Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara hediye etti. Kurs yöneticilerinin titizlikle paketlediği hediyeler Pandemi dolayısıyla ziyaretlerin yasak olduğu çocuk evleri yöneticilerine teslim edilerek minik kalplere ulaşması sağlandı.

23 NİSAN'I BİRLİKTE KUTLADILAR

Kurs yöneticilerinin hediyelerinden mutlu olan çocuk evleri yöneticileri, KO-MEK Ailesinin kendilerini unutmamasından çok mutlu olduklarını ifade ederek bu anlamlı davranış için KO-MEK Vefasında emeği gecen herkese teşekkür etti.Öte yandan KO-MEK Yenikent Kurs Merkezi giyim ve şiş örgü kursiyerleri oyun odasına gelen çocuklar ve Pandemi nedeniyle evde olan çocukları için sürpriz yaparak etkinlik elbiseleri dikti. Palyaço ve çeşitli eğlenceli elbiseler diken kursiyerler 23 Nisan öncesinde çocuklarla birlikte eğlenerek bu anlamlı günde unutulmaz anlar yaşadı. Çocuklarla birlikte eğlenen kursiyerler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını birlikte doyasıya yaşadı.