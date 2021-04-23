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Giriş Tarihi: 23.4.2021 16:48

Koltuğa oturdular, talimatları sıraladılar

Koltuğa oturdular, talimatları sıraladılar

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ’nda koltuğunu İdil Onuş ve Derin Deniz Çelik’e devretti. Başkanlık koltuğuna oturan çocuk başkanlar, Başkan Özyiğit’ten Yenişehir’de yeşil alan ve parkların arttırılmasını isteyerek,  sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarının karşılanması talebinde bulundu.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu çocuklara devretti. Başkanlık koltuğuna Barboros İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İdil Onuş ile Müfide İlhan İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Derin Deniz Çelik oturdu. Başkanlık koltuğunu çocuk başkanlara devreden Başkan Abdullah Özyiğit, onlarla sohbet etti, taleplerini dinleyerek not aldı.

Başkan Özyiğit, İdil Onuş ve Derin Deniz Çelik'e içerisinde Atatürk'ün hayatının 4D teknolojisiyle anlatıldığı interaktif kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

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Koltuğa oturdular, talimatları sıraladılar
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