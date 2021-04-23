Kontrolden çıkan tır, evin mutfağına girdi!

Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde seyir halinde olan tır, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kahveci köyünde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Tır, yol kenarında bulunan Vahdettin Baz'a ait 2 katlı evin mutfağına girerek devrildi.

Kaza esnasında şans eseri mutfakta kimsenin bulunmaması olası bir faciadan dönülürken tır sürücüsü Şeref Özdoğan, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle kısmen yıkılan evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, yaralı tır şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.