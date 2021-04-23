Köylülerden imece usulü ağaçlandırma kampanyası

Köylüler Adahan Orman İşletme Müdürlüğünde temin etikleri 500 meyve fidesi, 100 adet , 5 yaşında çam fidanı ve 100 adet söğüt ağacı dikimine başladılar.

Merkezi İstanbul'da bulunan Ardahan İli Göle ilçesi Yiğitkonağı (Türkeşen) Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğini de arkasına alan köylüler kendi imkânlarıyla baba ocağını yeşillendiriyor.

Gurbette yaşayan Türkeşen köyü halkı doğdukları baba yurdunu ağaçlandırmak için Kasım 2020 de başlattıkları "Yeşileşen Türkeşen" adlı kampanya çerçevesinde şimdilik 500 meyve 100 adet 5 yaşında çam ve 100 adet söğüt ağacı toprakla buluştu.

Köylülerin büyük destek verdiği proje için 'Her Eve Beş Fidan' kampanyası başlattıklarını belirten Yiğitkonağı Köy Muhtarı Coşkun Yıldız, "Göle sarı çam ormanlarıyla ünlü bir ilçedir. Bizde ilçemize layık olmak için köyümüzü yeşillendiriyoruz. Komşularla böyle bir karar aldık. Bu sene bir ilk gerçekleştirdik, deneme amaçlı meyve fidanı aldık amacımız meyve yetişip yetişmediğini deneyerek, diğer köylere örnek olmaktır." dedi.