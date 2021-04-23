Mehmet Semih’in rüyası gerçek oldu, Başkan Dedeciği ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla iftarda bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Huber Köşkü'nde çocukları iftarda ağırladı. Erdoğan çifti, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ikramlarda bulunurken, Emine Erdoğan ise çocuklara pamuk şeker ve elma şekeri verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, Şehrigül Çocuk Evi'nden gelen Mehmet Semih'in Başkan Erdoğan ile buluşmasını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şehrigül Çocuk Evi'nden bu yemeğe katılan Mehmet Semih rüyasında "Başkan Dedeciğini" görmüş ve ona bir mektup kaleme almıştı.

Rüyası gerçek oldu, 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkan Dedeciğinin iftar konuğuydu.



İşte Mehmet Semih'in Başkan Erdoğan için yazdığı o mektup:





"Sevdiğim bir oyunu oynadıktan sonra erkenden uyumuştum. Dün gece de hemencecik dalmışım rüyaların arasına ama bir tanesi var ki hiç çıkmıyor aklımdan.



Gerçek hayatta hiç olmamasını beklemediğim bu rüyayı izlerken haberlerde görmüştüm; Millet Kütüphanesini. Rafların arasında kitaplara bakarak gezerken, Cöö diye karşıma Cumhurbaşkanımız çıkıverdi. Çok korkmuş ve şaşırmıştım. Sonra konuşmaya başladık. Adımı sordu ne yaptığımı. Ben de kekeleye kekeleye cevap vermiştim. Hadi gel seni yemeğe götüreyim dedi. Çok güzel bir salona gittik beraberce. Yemekte de en sevdiğim yemekler tabi rüya benim rüyam. Oradan başka büyük ve güzel bir odaya, orada masanın çekmecesinden bir kutu çıkardı ve bana hediye etti. Kutudan aldığıma göre bu bir telefondu. Alıp sarıldım iki elimle kutuya, sevinçle uyanmışım. Ellerim telefonu tutar şekildeydi. Meğer hepsi bir rüyaymış.



Olsun benim de hayalim başkan dedemle ilgiliydi. Onu çok çok seviyorum. Rüyada bile olsa seninle olmak güzeldi.



Mehmet Semih"