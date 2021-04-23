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Giriş Tarihi: 23.4.2021 12:23

’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

MEHMET İŞ
Midyat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

’in ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kutlandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hükümet konağında düzenlenen törene; Kaymakam Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, ilçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Haci Nuri - Makbule Yeşilmen İlkokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi. Daha sonra Kaymakam Tekin Dundar ve beraberindekiler çocukların bayramını kutladı.

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Midyat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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