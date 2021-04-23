Midyat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hükümet konağında düzenlenen törene; Kaymakam Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, ilçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Haci Nuri - Makbule Yeşilmen İlkokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi. Daha sonra Kaymakam Tekin Dundar ve beraberindekiler çocukların bayramını kutladı.