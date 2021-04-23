Midyat'ta 24 derslikli ilkokul binası törenle açıldı

Cumhuriyet Mahallesi'nde 18 öğretmeni ve 410 öğrencisi bulunan okul binasının açılış kurdelesi Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Ak Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve Okul Müdürü Şehmus İşler tarafından kesildi. Açılışın ardan Kaymakam Dundar ve beraberindekiler okul binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Modern şekilde inşa edilen ilkokulda ana sınıfından altıncı sınıfa kadar 410 öğrenci eğitim görecek. Okulda, kütüphane, kimya laboratuvarı, bilgisayar sınıfı, müzik sınıfı, tasarım-beceri atölyesi, rehberlik servisi ve sportif faaliyetlere uygun mekanlar da yer alıyor.

Törende konuşan Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, "2018 yılında inşaatına başlanan Fatih İlkokulumuzun binasının inşaatı tamamlanarak bu sene eğitim öğretime açıldı. 18 öğretmenin görev yaptığı okulumda 410 öğrenci bulunuyor. Tabi ki Fatih ilkokulu Midyat'taki eğitim yatırımlarının sadece bir tanesi. Iki yıl içinde ilçemizde 120 dersliğin üzerinde yeni ilave derslik yapıldı. Midyatlı öğrencilerimiz ve hemşerilerimiz adına emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum" dedi.