Milletvekili Nasır kurşun fabrikasında incelemelerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 2013 yılında sahada bulunan ağır metal kirliliği nedeniyle Aslan Avcı firmasına Bakanlık tarafından 5 milyon 79 bin 900 lira idari para cezası uygulandığını, yapılan çalışmalar ve mahkeme süreçlerine karşın bugünlere gelindiğini söyledi.

Nükleer Düzenleme Kurumu'nun 26.03.2021 tarihli yazısı ile ilgili firmanın gerekli eksiklikleri tamamlamadığının tespit edildiğini belirten Nasır, şu bilgileri verdi:

"Cüruf atıkların ayıklanması ve sahanın temizlenmesi faaliyetlerine ilişkin gelinen son noktada söz konusu işletme sahipleri tarafından sahada yer alan atıkların temizlenmesi ile ilgili olarak fiili herhangi bir çalışma yapılmadığını yerinde tespit ettik. Atıkların çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmesi nedeniyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çözüm için müdahale edilmesinin gerektiğini aktaracağız. Yıllardır süregelen bu sorunun çözümü için konunun takipçisi olacağız."