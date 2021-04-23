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Giriş Tarihi: 23.4.2021 11:35 Son Güncelleme: 23.4.2021 11:51

Milli Eğitim Bakanı 'tan 'fidan sahiplenme' çağrısı!

DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'fidan sahiplenme' çağrısı!

Milli Eğitim Bakanı , Twitter hesabından anlamlı bir paylaşıma imza attı. Çocukları fidan sahiplenmeye davet eden Selçuk, "Fidanlar da çocuklar gibi yarına köklerle tutunmanın en güzel sembolü" ifadelerini kullandı. İşte açıklamanın detayları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan çocukları fidan sahiplenmeye davet ederken, kendisi de kampanya kapsamında 5 fidan sahiplendi.


Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fidanlar da çocuklar gibi yarına köklerle tutunmanın en güzel sembolü. İstiyoruz ki bu çocuk bayramında fidanlarımızın da fidanı olsun; 13 milyon çocuğumuz 'http://23nisan.gelecegenefes.com' adresinde 13 milyon fidanla buluşsun. Haydi fidanımızı sahiplenelim çocuklar" dedi.


Bakan Selçuk da kampanya kapsamında 5 fidan sahiplendi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'fidan sahiplenme' çağrısı!
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