Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'fidan sahiplenme' çağrısı!



Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fidanlar da çocuklar gibi yarına köklerle tutunmanın en güzel sembolü. İstiyoruz ki bu çocuk bayramında fidanlarımızın da fidanı olsun; 13 milyon çocuğumuz 'http://23nisan.gelecegenefes.com' adresinde 13 milyon fidanla buluşsun. Haydi fidanımızı sahiplenelim çocuklar" dedi.