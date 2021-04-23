Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? 23 Nisan 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severler Milli Piyango sonuçları ile ilgili sorgulamalarına başladı. 23 Nisan Cuma gününe özel çekilişin büyük ikramiyesi 20 milyon TL olarak belirlenirken kazandıran şanslı numaralar canlı ve noter huzurunda açıklanacak. Milli Piyango Online tarafından bugün gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 23 Nisan 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve kazanan numaraları duyurulacak. İkramiyenin büyüklüğü heyecanı ikiye katlarken Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı gibi sorulara da ayrıca yanıt aranıyor. İşte 23 Nisan Cuma Milli Piyango özel çekiliş sonuçları ve tüm detaylar…

Milli Piyango sonuçları bugüne özel çekiliş dolasıyla sorgulanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından ortak olarak 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl gibi özel günlerde özel çekilişleri yapılarak şanslı numaraların bulunduğu biletlere sahip olan vatandaşlara büyük ikramiye dağıtmaya devam ediyor. Şanslı numaraların kendilerine çıkmasını isteyenler Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı sorusuna yanıt ararken gözlerini Milli Piyango Online ile bilet sorgulama ekranına çevirdi. MPİ'nin 23 Nisan günü 20 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği saat 15.30'dan sonra duyurulacak. İşte 23 Nisan 2021 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve sıralı tam liste

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango sonuçları için nefesler tutuldu! Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında gerçekleşen 23 Nisan 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçlarının saat 15.30- 17.30'dan sonra açıklanması bekleniyor…