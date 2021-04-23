Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? 23 Nisan 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları bugüne özel çekiliş dolasıyla sorgulanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından ortak olarak 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl gibi özel günlerde özel çekilişleri yapılarak şanslı numaraların bulunduğu biletlere sahip olan vatandaşlara büyük ikramiye dağıtmaya devam ediyor. Şanslı numaraların kendilerine çıkmasını isteyenler Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı sorusuna yanıt ararken gözlerini Milli Piyango Online ile bilet sorgulama ekranına çevirdi. MPİ'nin 23 Nisan günü 20 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği saat 15.30'dan sonra duyurulacak. İşte 23 Nisan 2021 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve sıralı tam liste
Milli Piyango sonuçları için nefesler tutuldu! Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında gerçekleşen 23 Nisan 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçlarının saat 15.30- 17.30'dan sonra açıklanması bekleniyor…
Milli Piyango sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Milli Piyango sonuçları 15:30'da başlayan çekilişte birçok kategoride ikramiye veren rakamlar belirlendikten sonra 17:30'da ise amorti ve büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklanacak.
Milli Piyango Sonuçları sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ
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Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de! Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak MPİ bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.