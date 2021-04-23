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Giriş Tarihi: 23.4.2021 12:09 Son Güncelleme: 23.4.2021 12:29

Okulun çatısında bulundu, korumaya alındı!

DHA
Okulun çatısında bulundu, korumaya alındı!

'ın Nazilli ilçesinde bir okulun çatısında görevliler tarafından yavru sansar bulundu. Yeni doğduğu belirlenen sansar, Nazilli Hayvanseverler Derneği'nce korumaya alındı. Dernek Başkanı Gürkan Tığoğlu'nun biberonla beslediği sevimli sansar yavrusu, büyüdükten sonra doğaya salınacak.

Nazilli Şehitler Ortaokulu'nun çatısında görevliler tarafından, dün, kaya sansarı yavrusu bulundu. Yeni doğduğu belirlenen, yanında annesi bulunmayan sansar, Nazilli Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu'na teslim edildi.

Tığoğlu tarafından biberon ile özel mamayla beslenen yavru sansar kendine geldi.

"BÜYÜYÜNCE DOĞAYA SALACAĞIZ"

Dernek başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Doğadaki tüm canlılar bizim her şeyimiz. İlçemizde bulunan Şehitler Ortaokulu'nun çatısında okul görevlileri tarafından bulunarak bize getirilip teslim edilen yanında annesi olmayan kaya sansarı yavrusunu biberon ile beslemeye başladık.

Her zaman olduğu gibi konu hakkında tecrübesine güvendiğimiz kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı Angel Farm Sanctuary'den Sibel Ece ile de görüşerek ilk beslenmelerinin yapıldığı canlımızı ilk fırsatta veteriner kiniğine ulaştırarak büyümesini sağlayacağız. Ardında da kendisini doğal ortamına salacağız" dedi.

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Okulun çatısında bulundu, korumaya alındı!
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