Okulun çatısında bulundu, korumaya alındı!

"BÜYÜYÜNCE DOĞAYA SALACAĞIZ"

Dernek başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Doğadaki tüm canlılar bizim her şeyimiz. İlçemizde bulunan Şehitler Ortaokulu'nun çatısında okul görevlileri tarafından bulunarak bize getirilip teslim edilen yanında annesi olmayan kaya sansarı yavrusunu biberon ile beslemeye başladık.