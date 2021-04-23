Ölüm yıldönümünde yargılama başladı

Geçtiğimiz yıl 12 Nisan'da Urla ilçesi Sanayi Sitesi yolu üzerinde üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Esat Mert Akay, dikkatsizlik sonucu yolun karşısına geçmek isteyen evli iki çocuk babası nakliyecilik yapan 34 yaşındaki Serhat Varol'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Varol, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ancak 10 günlük yaşam savaşını kaybederek 22 Nisan 2020'de hayata gözlerini yummuştu. Gözaltına alınan sürücü Esat Mert Akay, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

6 YIL HAPSİ İSTENDİ

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı Varol'un ölümüne neden olan kaza ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Akay'ın "taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kaza ile ilgili açılan davanın ilk duruşması Serhat Varol'un ölümünün birinci yıl dönümünde Urla 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Esat Mert Akay, Serhat Varol'un eşi Aslıhan Varol, annesi Serpil Varol, babası Ali Kemal Varol ile taraf avukatları katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Beraatini isteyen sanık Akay, "Yol çok karanlıktı. Işıklandırma yoktu. Hızım 60-70 kilometre civarındaydı. Yolun solundan seyir halindeyken, aynı tarafta bir karartı gördüm. Hemen frene bastım. Direksiyonu kırdım. O sırada şahısta benim önüme doğru çapraz bir şekilde arkası dönük bir vaziyette ilerliyordu. Işıklandırma olmadığı için şahsı hiç fark etmedim. Bu şekilde kaza gerçekleşti. Araçtan inip yardıma gittim. Benim bir suçum yok. Beraatime karar verilsin. Ceza verilmesi durumunda oluşması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulansın" dedi.

Hakimin sanık Akay'a emniyette verdiği, "Şahıs hareket halinde olacak şeklinde önüme doğru geliyordu. Sağa kırdım. Şahıs sağa kırdığım halde yola doğru ilerlemeye devam ediyordu" şeklinde verdiği mahkemedeki beyanlarıyla çelişen ifadeyi sordu. Sanık ise "Şimdiki ifadem doğru" dedi. Varol ailesinin avukatı, "Araçta ABS sistemi var mıydı? Frene bastığında devreye girdi mi? Neden sola değil de direksiyonu sağa doğru kırdın? Sol tarafa kaçacak yerin var mıydı? Çevrede bulunan araç ve insanları hiçbir şekilde gördün mü?" şeklinde sorulmasını istedi.

Sanık Akay, "ABS sistemi var. Frene bastığında devreye girdi. ABS olmadığında lastikler kilitlenip araç kayar. Böyle bir şey olmadı. Karşıdan araçlar geliyordu. Sol tarafa kaçacak yerim olup olmadığını göremedim. İmkanım olsaydı dükkana girer yine de kaçardım. Çevrede bulunan farları yanan araçları gördüm. Bunun dışında insanları görmedim" dedi. Hakim 28 Mayıs'ta olay yerinde keşif yapılmasına, tanıklar Ferudun Atakan Önkan ve Ümit Gülhan'ın da keşif yerinde hazır bulunmalarına karar verdi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.