Pandemide 23 Nisan coşkusu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren vatandaşlar çocukları için, pencerelerini ve balkonlarını Türk bayrakları ve balonlar ile süsledi. Tokat Karşıyaka mahallesinde sabah saatlerinde tatlı hazırlık telaşı saat 11.00'ı gösterdiğinde okunan İstiklal Marşı ile son buldu. Apartman sakinleri ellerinde Türk Bayrakları ile okunan marşlara eşlik etti. Rengarenk süslenen apartman havadan görüntülendi.

Apartman sakinlerinden Matematik Öğretmeni Songül Kaya, "Bugün 23 Nisan. 2 yıldır da pandemiden dolayı evdeyiz, bayram kutlamalarını dışarıda yapamıyoruz; biz de balkonlarımızda bu coşkuyu birlikte kutlayalım, çocuklarımıza da bu coşkuyu yaşatalım istedik" dedi.