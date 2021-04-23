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Giriş Tarihi: 23.4.2021 19:45 Son Güncelleme: 23.4.2021 20:01

Pendik D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı

Pendik D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı

Pendik D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Pendik'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca mevkii E-5 üzerinde seyir halindeki 34 CUG 571 plakalı otomobil ile 34 M 5656 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Pendik D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı | Video

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta sıkışan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı da bir süre durma noktasına geldi.

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Pendik D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı
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