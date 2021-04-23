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Giriş Tarihi: 23.4.2021 09:19

PKK'nın yıktığı 'ı devlet 2 milyar lira harcayarak yeniden kurdu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK'nın yıktığı Şırnak'ı devlet 2 milyar lira harcayarak yeniden kurdu

Terör örgütü PKK tarafından 5 yıl önce açılan hendekler ile sokaklarına ve evlerine döşenen el yapımı patlayıcılarla 7 mahallesi tamamen hasar gören , devletin yoğun bir çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaklaşık 2 milyar lira ile kısa sürede 'Yeni Şırnak' kuruldu.

SABAH'a konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, teröristlerin hendek ve patlayıcıları nedeniyle kentte 14 bin 522 adet konut ve işyeri, 5 adet caminin yıkıldığını belirterek, "1 milyar lira 637 milyon 280 bin TL proje maliyetli 10 bin 155 adet konut yapıldı. Aynı proje çerçevesinde 502 adet işyeri, 14 adet okul, 8 adet cami ve 5 adet taziye evi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Proje devam ederken hendekler nedeniyle zarar gören 6 bin 386 kişiye 252 milyon 936 bin TL kira yardımı yapıldı. 1 milyar 890 milyon 216 bin lira proje maliyeti ile devlet vatandaşlarında desteği ile Şırnak'ı yeniden ayağa kaldırıldı. TOKİ tarafından yeni modern konutlar inşa edilerek, yeni bir Şırnak kuruldu" dedi.

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PKK'nın yıktığı Şırnak'ı devlet 2 milyar lira harcayarak yeniden kurdu
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