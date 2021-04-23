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Giriş Tarihi: 23.4.2021 14:21

Polis ve itfaiyeyi seferber etti

ABBAS ÇAKAR
Polis ve itfaiyeyi seferber etti

İzmit İlçesiAlikahya Mahallesinde meydana gelen olayda,  çıktığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kedi,  hem polisi hem de itfaiye ekiplerini seferber etti.

İzmir İlçesi Alikahya Mahallesi Fındıklı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, vatandaşlar, bir sokak kedisinin çıkmış olduğu ağaç üzerinde mahsur kaldığını fark etti.

Kendi çabaları ile kediyi indiremeyence hem polisten hem de itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine giden Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekipleri ile itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu kedi mahsur kaldığı ağaçtan güvenli bir şekilde indirildi. Vatandaşlar hem polise hem de itfaiye ekiplerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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Polis ve itfaiyeyi seferber etti
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