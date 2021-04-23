Polis ve itfaiyeyi seferber etti

İzmir İlçesi Alikahya Mahallesi Fındıklı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, vatandaşlar, bir sokak kedisinin çıkmış olduğu ağaç üzerinde mahsur kaldığını fark etti.

Kendi çabaları ile kediyi indiremeyence hem polisten hem de itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine giden Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekipleri ile itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu kedi mahsur kaldığı ağaçtan güvenli bir şekilde indirildi. Vatandaşlar hem polise hem de itfaiye ekiplerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.