Polisten kaçan hırsızlar tarlada yakalandı

Bursa'nın ilçelerinden Gemlik'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nden gelen bir hırsızlık ihbarını değerlendiren Emniyet ekipleri kentteki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Polis, hırsızlık yaptığı iddia edilen 16 RCJ 15 plakalı panelvan araçta kamyonette bulunan şahısların peşine düştü. Gittikleri yön ve güzergah tespit edilen zanlılar Büyükkumla yolunda durduruldu. Aracı otoyolda yakalayan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarlayan kaçmak isteyen Y.B., M.V. ve Ö.G.'yi gözaltına aldı. Zanlıların yakalandıkları bölgenin yan yolunda bulunan zeytinlikte, çalındığı iddia edilen jeneratör, motorlu testere, tüfek ve bir adet gitar ele geçirildi.