Rize'de uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Rize genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan E.M ve H.A isimli kişileri tespit etti.Ekipler yaptıkları çalışma neticesinde 2 şüphelinin ikametlerine operasyon yaptı.

Operasyonda 7 parça halinde toplam ağırlığı 2 kilo 544 gram sentetik bonzai, 0,53 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan EÇM ve H.A ,emniyetteki işlemlerinin ardından adiyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama kararı çıkan ve mahkemeye sevk edilen E.M. ve H.A hakkında mahkeme heyeti "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.