Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Rize'de uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.4.2021 11:13

'de uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize'de uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeleri, silah ve mermiler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Mehkemeye sevk edilen 2 şüpheli "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Rize genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan E.M ve H.A isimli kişileri tespit etti.Ekipler yaptıkları çalışma neticesinde 2 şüphelinin ikametlerine operasyon yaptı.

Operasyonda 7 parça halinde toplam ağırlığı 2 kilo 544 gram sentetik bonzai, 0,53 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan EÇM ve H.A ,emniyetteki işlemlerinin ardından adiyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama kararı çıkan ve mahkemeye sevk edilen E.M. ve H.A hakkında mahkeme heyeti "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rize'de uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA