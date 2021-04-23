Sağlık Bakanı Koca’dan 23 Nisan’da koltuğunda açıklama yapan çocuk için açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğuna oturup açıklama yapan çocuk için açıklama yaptı. Torunu olduğu iddialarına yanıt veren Bakan Koca, "Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16,15'te koltuğuna oturarak açıklama yapan çocuğun torunu olmadığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, mesajında şunları ifade etti:

Evet o evladımız. Mustafa Erkam Ordulu. Fatsa TOKİ İlkokulu'nda okuyor. Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor.

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