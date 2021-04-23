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Giriş Tarihi: 23.4.2021 10:36

’da 3 günlük sessizlik başladı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 3 günlük sessizlik başladı

’da günlük sessizlik başladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan’ın da dâhil olmasıyla birlikte gün gece 19.00 itibariyle başladı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge göndermişti. Genelgede; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başladı

Böylece dün gece saat 19.00 itibariyle tüm illerde olduğu gibi Şanlıurfa'da da cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması başlamış oldu. Kısıtlama, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Şanlıurfa'da cadde sokak ve meydanlar boş kaldı.

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Şanlıurfa’da 3 günlük sessizlik başladı
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